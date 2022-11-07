Поезд Москва - Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поезд Москва - Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год. Исследование было проведено аналитиками сервиса Туту.

Согласно информации, в период в 29 декабря по 8 января поездом Москва - Нижний Новгород планируют воспользоваться 2% от общего количества всех пассажиров в указанный период.

Данное направление занимает 4 место по популярности, тогда как в прошлом году поезд из Нижнего Новгорода в столицу располагался на третьем месте.

На первом месте по-прежнему находится направление Москва - Санкт-Петербург с долей пассажиров 6,5%. Практически вдвое выросла популярность поезда Москва - Ростов-на-Дону, который находится на втором месте с 2,2%. Тройку замывает направление Москва - Казань с 2,1%.

Ранее сообщалось, что в 2022 году скоростными поездами из Нижнего Новгорода в Москву уже воспользовались более 2,6 млн пассажиров.