Из октября в зиму: температура до -7° установится в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На предстоящей неделе в Нижегородской области произойдёт смена времён года: из погоды октября мы сразу нырнём в зиму.

В ночь на понедельник в регион прорвалась первая порция арктического холода. Поскольку территории области пока находится в восточной периферии антициклона, днём 14 ноября облака поредеют, ощутимо посвежеет и температурный фон устремится в своё климатическое русло.

Так, в Нижнем Новгороде столбики термометров стремительно опустились до -1...-2°, а пронизывающий северо-западный ветер понижает ощущаемую температуру до -8...-10°.

Во вторник среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусовых значениях, и по оценке синоптиков, 15 ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон – метеорологическая зима. При этом ночью подморозит до −3…−5°. А вот ветер, наконец, немного стихнет. Атмосферное давление будет держаться немного ниже нормы - около 748-750 мм рт.ст.

Днём 16 ноября ожидается облачная погода, слабый снег, который вечеру может усилится. Столбики термометров покажут -1...-2°в дневные часы, ночью до -5...-7°.

В четверг и в пятницу установится переменная облачность, прочём в конце недели прогнозируются снегопады: влияние на погоду окажет циклон с юго-запада. Ветер в эти дни также усилится до 7-10 м/с. Температура будет колебаться в пределах -3...-5°.

Напомним, ранее нижегородские метеорологи предупреждали, что вслед за мощным потеплением в Нижегородскую область придут морозы.