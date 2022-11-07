Театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" откроется в Нижнем Новгороде 22 ноября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый Всероссийский моножанровый театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" откроется в Нижнем Новгороде 22 ноября. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Согласно информации, церемония открытия состоится в 19:00 на Большой сцене театра "Комедiя". Сам фестиваль продлится до 27 ноября.

Как рассказала директор городского департамента культуры Светлана Гуляева, в рамках фестиваля на сценах театров "Комедiя", "Вера" и Дом Актера будут представлены как классические комедии, так и различные варианты жанра: трагифарс, театральный анекдот, моноспектакль.

Всего на конкурс было прислано 63 заявки, а для фестиваля отобрали 9. Первым спектаклем станет комедия в масках и на дистанции "Синьор Тодеро - брюзга" Орловского Государственного академического театра им. И.С.Тургенева. Десятым спектаклем, вне конкурса, будет показана комедия "Слуга двух господ. Russian edition" Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Ознакомиться с программой и купить билеты можно по ссылке.

Напомним, решение о проведении фестиваля "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде в апреле принял Юрий Шалабаев.