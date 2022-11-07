Жители некоторых домов в Борском районе третий день остаются без электроэнергии

НИА "Нижний Новгород"
Третий день электроэнергия отсутствуют в ряде домов Редькинского сельсовета в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
Согласно информации, отключение электричества произошло еще вечером 12 ноября. В результате третьи сутки остаются обесточены жилые дома в поселке Редькино, а также в некоторых соседних деревнях.
Как сообщают местные жители, энергетики пообещали восстановить электроснабжение поселка в ближайшее время, однако света в домах по-прежнему нет.
Ранее сообщалось, что электроснабжение в Нижегородской области восстановили после урагана.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+