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Общество

Жители некоторых домов в Борском районе третий день остаются без электроэнергии

14 ноября 2022 16:07  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Третий день электроэнергия отсутствуют в ряде домов Редькинского сельсовета в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, отключение электричества произошло еще вечером 12 ноября. В результате третьи сутки остаются обесточены жилые дома в поселке Редькино, а также в некоторых соседних деревнях.

Как сообщают местные жители, энергетики пообещали восстановить электроснабжение поселка в ближайшее время, однако света в домах по-прежнему нет.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в Нижегородской области восстановили после урагана.

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Теги:
Борский г.о. Электроэнергия
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