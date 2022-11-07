Электроснабжение в Нижегородской области восстановили после урагана Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Электроснабжение потребителей в Нижегородской области восстановлено после прохождения урагана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, по данным на утро 14 ноября электроснабжение всем потребителям подключено в полном объеме.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 ноября в Нижнем Новгороде сильным ветром было повалено более 30 деревьев. В минувшие выходные над Нижегородской областью прошел мощный циклон.