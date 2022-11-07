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Экономика

Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 49 млрд рублей

14 ноября 2022 16:35  [173] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил о формировании проекта городского бюджета на следующий год.

Как отметил глава города, в течение года доходы будут увеличиваться. Так, например, в 2022 году они увеличились на более чем 30 млрд рублей в сравнении с первоначальными показателями и на данный момент составляют 68,2 млрд рублей. Доходы бюджета 2023 года заложены в объеме 49 млрд рублей. 

В проекте бюджета 2023 года социальные расходы составляют почти половину от общего объема и вырастут на 16% по сравнению с 2022 годом. На общественные пространства и озелененные территории закладывается 1 млрд рублей, еще 1 млрд рублей - на дороги. В течение года из областного бюджета на содержание дорог также выделяется около 1 млрд рублей.

Средства заложены на строительство метро и соцучреждений, расселение аварийного и ветхого фонда. 

По словам Юрия Шалабаева, долговая нагрузка бюджета в текущем году уменьшилась на 10% и работа по сокращению будет продолжена. Сейчас удельный вес госдолга составляет 77%, к концу 2023 года его планируется уменьшить до 74%. 

Также задолженность муниципальных учреждений Нижнего Новгорода за последние годы снизилась на 80%. Ее планируется довести до нуля.

Проект бюджета 15 ноября будет внесен в Гордуму, а затем будут организованы публичные слушания.

Ранее депутаты нижегородского Заксобрания на совместном заседании комитетов обсудили проект областного бюджета на 2023 год.

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