Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах более 400 млн рублей Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах более 400 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в октябре по итогам торгов правительства Нижегородской области было сэкономлено 430,3 млн рублей.

За прошедший месяц было проведено 132 аукциона на 7,3 млрд рублей. Средства были сэкономлены на выполнении работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог (321,16 млн рублей), по капремонту социально-значимых учреждений (44,99 млн рублей).

В среднем на одну состоявшеюся процедуру торгов было подано 4 заявки.

Всего в текущем году экономия по итогам торгов составила 2,2 млрд рублей. Проведено 1 169 аукционов на 37,64 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 1,2 млрд рублей поступит в Нижегородскую область из федерального бюджета в ноябре.