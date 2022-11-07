Более 1,2 млрд рублей поступит в Нижегородскую область из федерального бюджета в ноябре Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, из федерального бюджета запланировано безвозмездное поступление 1,256 млрд рублей. Средства будут направлены на следующие цели:

- 1,07 млрд рублей - оплата труда медработникам, участвующих в реализации программы ОМС;

- 37,3 млн рублей - расчистка реки Борзовка в Нижнем Новгороде;

- 5,9 млн рублей - поддержка производства масличных культур.

Также из бюджета области будет выделено 100 млн рублей на приобретение лекарств для лечения коронавирусных пациентов и 135,4 тысячи рублей на оснащение учебного класса "Школа медицины катастроф".

При принятии поправок Заксобранием Нижегородской области доходы и расходы регионального бюджета будут увеличены на 369,9 млн рублей — до 255,4 млрд и 303,6 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что высокий уровень открытости бюджетных данных Нижегородской области отмечен Минфином России.

Также напомним, что депутаты нижегородского Заксобрания на совместном заседании комитетов обсудили проект бюджета на 2023 год.