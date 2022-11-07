Учётные данные россиян в соцсетях начали "уводить" при помощи оскорбительных комментариев Общество

Новый вид мошенничества получил распространение в российских социальных сетях: личные данные пользователей начали "уводить" с помощью оскорбительных комментариев. Об этом сообщает телеканал "360".

Как рассказали "Известиям" в "Лаборатории Касперского", злоумышленники намеренно оставляют в различных соцсетях оскорбляющие пользователей комментарии: таким образом они привлекают к себе внимание.

Когда человек реагирует на негативный комментарий и переходит на страницу "обидчика", то профиль оказывается закрыт, а в "шапке" размещается ссылка на якобы другой его аккаунт. Перейдя по нему, пользователь попадает на страницу авторизации. Если он введёт туда свои учётные данные - то они попадут в руки мошенников.

Специалисты также рассказали, что интерес мошенников проявляется и к аккаунтам в Telegram. Так, человек получает сообщение якобы от службы поддержки мессенджера, в котором под разными предлогами просят перейти по ссылке для верификации данных.

Дальше всё происходит по аналогичной схеме: данные, которые вводятся на странице, попадают к злоумышленникам.

Ранее также сообщалось, что мошенники начали воровать деньги с помощью фитнес-приложений на телефоне.