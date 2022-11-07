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Культура и отдых

Две бесплатные выставки откроются в Автозаводском районе на текущей неделе

14 ноября 2022 18:31  [101] Культура и отдых
работа Валерия Алешина

работа Валерия Алешина

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две бесплатные выставки откроются в Автозаводском районе на текущей неделе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, обе экспозиции будут доступны в библиотеке ЦДПИ на проспекте Кирова, 6. Время работы: понедельник - пятница с 10:00 до 18:00, суббота - выходной, воскресенье с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Так, 15 ноября в 16:00 состоится открытие выставки "Пусть звери, птицы будут. Солнце светит всегда!" нижегородской городской общественной организации "Мастерская прикладного творчества "Параскева".

На ней нижегородцы смогут увидеть арт-объекты, выполненные по мотивам старинных традиционных вышитых полотенец-рушников: текстильные куклы "Какой портрет, какой пейзаж", коллекция "Магазин игрушек", лоскутное панно "Подари букет любимой".

18 ноября в 16:00 откроется выставка "Здравствуйте" художника-нонконформиста - "отца горьковского андеграунда" Валерия Алешина. Некоторые работы коренного автозаводца будут показаны впервые.

Ранее сообщалось, что выставки Екатеринбургского музея изобразительных искусств пройдут в НГХМ в 2023 году.

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Теги:
Выставка Художник
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