Две бесплатные выставки откроются в Автозаводском районе на текущей неделе Культура и отдых

работа Валерия Алешина Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две бесплатные выставки откроются в Автозаводском районе на текущей неделе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, обе экспозиции будут доступны в библиотеке ЦДПИ на проспекте Кирова, 6. Время работы: понедельник - пятница с 10:00 до 18:00, суббота - выходной, воскресенье с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Так, 15 ноября в 16:00 состоится открытие выставки "Пусть звери, птицы будут. Солнце светит всегда!" нижегородской городской общественной организации "Мастерская прикладного творчества "Параскева".

На ней нижегородцы смогут увидеть арт-объекты, выполненные по мотивам старинных традиционных вышитых полотенец-рушников: текстильные куклы "Какой портрет, какой пейзаж", коллекция "Магазин игрушек", лоскутное панно "Подари букет любимой".

18 ноября в 16:00 откроется выставка "Здравствуйте" художника-нонконформиста - "отца горьковского андеграунда" Валерия Алешина. Некоторые работы коренного автозаводца будут показаны впервые.

Ранее сообщалось, что выставки Екатеринбургского музея изобразительных искусств пройдут в НГХМ в 2023 году.