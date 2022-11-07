Глеб Никитин провёл рабочую встречу с главой "Россетей" Андреем Рюминым Бизнес

Фото: соцсети Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Согласно информации, они обсудили подготовку энергоснабжающей компании к осенне-зимнему периоду.

Глеб Никитин отметил, что на данные цели было направлено около 2,3 млрд рублей - это один из самых значимых показателей в ПФО. В целом же, инвестиции в развитие и модернизацию электросетей Нижегородской области по итогам 2022 года составят более 7,3 млрд рублей.

Также на встрече прошло обсуждение перспективных планов "Россетей" в регионе. Они касаются, в частности, южных территорий Нижнего Новгорода, которые не так давно вошли в состав города.

"Надёжное электроснабжение там необходимо не только для нового жилищного и социального строительства, но и для инвестиционных проектов, призванных создать рабочие места и обеспечить экономическое развитие территории. Задач много. Продолжаем работать над ними вместе", - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, летом этого года "Россети ФСК ЕЭС" совместно с Системным оператором Единой энергетической сети ввела в работу систему дистанционного управления оборудованием подстанции 220 кВ "Борская", ключевого цента питания северо-восточной части Нижегородской области.