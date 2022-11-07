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Общество

Почти 120 несанкционированных свалок ликвидировали в Нижнем Новгороде в 2022 году

16 ноября 2022 15:04  [193] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 120 несанкционированных свалок ликвидировали в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству.

Согласно информации, в текущем году на ликвидацию незаконных накоплений мусора было выделено 23,3 млн рублей из областного и городских бюджетов. На эти средства планируется вывезти около 28 тысяч кубометров мусора. В 2021 году на сбор и вывоз 38 тысяч кубометров мусора было направлено 31 млн рублей.

На данный момент уже ликвидировано 119 свалок, из них 49 - ТКО, а остальные - свалки строительных отходов.

В настоящее время работы продолжаются в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском районах. Полностью ликвидацию планируется завершить до 10 декабря.

Ранее сообщалось, что почти 445 свалок ликвидированы в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.

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Теги:
Свалки Экология
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