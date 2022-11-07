Два судна на подводных крыльях "Метеор" поступят в Нижегородскую область Общество

Судно Метеор на переднем плане, на заднем - Валдай Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" поступят в Нижегородскую область. Соглашение об этом подписали руководитель ООО "Водолет" Никита Итальянцев и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, судна позволят расширить речную навигацию до Ярославля и Казани.

Длина "Метеора" составляет почти 36 метров, а ширина - 10 метров. Судно может развивать скорость в 65 км/ч с дальностью хода до 700 километров.

Стоимость одного судна - около 450 млн рублей. В Нижегородскую область они куплены в лизинг на льготных условиях со ставкой 2,5% на 20 лет.

Ранее сообщалось, что судно "Соталия" будет передано Нижегородской области в опытную эксплуатацию.

Также напомним, что "Валдаи" в навигацию-2022 в Нижегородской области перевезли более 68 тысяч человек.