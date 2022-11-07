Два судна на подводных крыльях "Метеор" поступят в Нижегородскую область

Судно Метеор на переднем плане, на заднем - Валдай
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Два судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" поступят в Нижегородскую область. Соглашение об этом подписали руководитель ООО "Водолет" Никита Итальянцев и гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, судна позволят расширить речную навигацию до Ярославля и Казани.
Длина "Метеора" составляет почти 36 метров, а ширина - 10 метров. Судно может развивать скорость в 65 км/ч с дальностью хода до 700 километров.
Стоимость одного судна - около 450 млн рублей. В Нижегородскую область они куплены в лизинг на льготных условиях со ставкой 2,5% на 20 лет.
Ранее сообщалось, что судно "Соталия" будет передано Нижегородской области в опытную эксплуатацию.
Также напомним, что "Валдаи" в навигацию-2022 в Нижегородской области перевезли более 68 тысяч человек.
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