Временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, основные подготовительные работы на стройплощадке метро подходят к концу. После их завершения подрядчик продолжит устройство временной дороги.

Отмечается, что вдоль дороги также будет обустроен тротуар для пешеходов.

Ранее сообщалось, что два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу.