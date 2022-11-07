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Временная дорога в зоне строительства метро на площади Сенной откроется в декабре. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, основные подготовительные работы на стройплощадке метро подходят к концу. После их завершения подрядчик продолжит устройство временной дороги.
Отмечается, что вдоль дороги также будет обустроен тротуар для пешеходов.
Ранее сообщалось, что два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу.
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