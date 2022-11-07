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Общество

Два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу

09 ноября 2022 11:11  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два этапа продления метрополитена в Нижнем Новгороде прошли госэкспертизу. Об этом сообщили в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Согласно информации, положительное заключение получил котлован под тоннельную вентиляцию и водоотливную установку (ВОУ). В рамках этого этапа на строительной площадке выносятся инженерные сети, а также прокладываются и реконструируются инженерные коммуникации.

Также государственную экспертизу прошли стартовые котлованы на площадях Сенной и Свободы. 

Проектная документация была подготовлена научно-исследовательским и проектным институтом гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3".

Напомним, что стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

Также сообщалось, что 3 проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Один из них может быть смонтирован к концу этого года.

Также на стройплощадке метро на улице Горького уже появилась первая буровая машина и построена электроподстанция на 2,5 мегаватт.

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Теги:
Метро Строительство
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