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Общество

Игорь Комаров вручил государственные награды 21 нижегородцу и одному предприятию

16 ноября 2022 17:34  [372] Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров 16 ноября вручил государственные награды 21 нижегородцу и одному предприятию.

Согласно информации, награждены были врачи, руководители промышленных и научно-производственных предприятий, деятели культуры и спорта, представители органов государственной власти и общественности, журналисты.

Как отметил Игорь Комаров, награжденные добились блестящих профессиональных и творческих успехов.

Так, Орденом Почета был награжден директор Арзамасского литейно-механического завода "Старт". Благодарность президента РФ была объявлена руководству акционерного общества "Русполимет" и коллективу завода "Красное Сормово". Почетная грамота президента России вручена руководству "Биохимического холдинга "Оргхим".

Также Игорь Комаров поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом и вручил им медали Луки Крымского.

Кроме того, благодарностью президента РФ отмечены различные общественные инициативы, реализуемые Фондом содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, в частности окружной проект "Ментальное здоровье".

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что девять нижегородцев отмечены благодарностями и грамотами президента России.

Также напомним, что Владимир Путин в сентябре подписал указ о награждении пятерых нижегородцев государственными наградами.

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