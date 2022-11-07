Музей Арзамаса пополнился картиной основателя провинциальной школы живописи в России Культура и отдых

Фото: администрация Арзамаса

НИА "Нижний Новгород"

Историко-художественный музей Арзамаса пополнился картиной основателя первой в России провинциальной школы живописи А.В. Ступина. Об этом сообщили в администрации Арзамаса.

Согласно информации, данная работа стала первой и пока единственной картиной Ступина, пополнившей фонд музея.

Работа арзамасского мастера около 30 лет находилась в частной коллекции. В 1989 году была проведена реставрация полотна, в процессе которой обнаружилась подпись автора и дата – 1852 год. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила подлинность кисти художника.

"Это большое событие в год 220-летия со дня основания первой в России провинциальной школы живописи. Восстановили некую культурно-историческую справедливость: работы Ступина хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, но миновали фонды музея его родины. Коллекция историко-художественного музея насчитывает свыше 60 предметов, посвященных арзамасской школе живописи, среди которых не было ни одной картины ее основателя. Рад, что, наконец, Арзамас получил в дар работу мастера", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что около 300 тысяч человек стали участниками музейного проекта по "Пушкинской карте" в Нижегородской области.