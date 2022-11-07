Шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года. Об этом сообщили в проектной дирекции Минстроя России.

Согласно информации, в настоящее время в рамках федерального проекта Оздоровление" завершается строительство очистных сооружений сточных вод в поселке Сокольское. Их производительность составляет 1,2 тысячи кубометров в сутки.

На строительство объекта в поселке из федерального бюджета было выделено более 287 млн рублей. Комплекс включает в себя блоки механической и биологической очистки, сеть водопроводов, канализации и другое.

Также работы завершаются в Ветлуге, Перевозе, поселках Вача и Ардатов и селе Елизарово.

В 2023 году планируется запустить очистные сооружения в Сарове, Богородске и Семенове. Их мощность будет составлять 32 тысячи кубометров, 15 тысяч кубометров и 5,5 тысяч кубометров в сутки соответственно.

Планируется, что годовой прирост мощности очистных сооружений к концу 2022 года составит 0,0388 тысяч кубических км в год. К концу 2024 года предполагается повысить этот показатель до 0,23 тыс. кубических км в год.

Напомним, в июне Заксобрание Нижегородской области обратилось к Михаилу Мишустину с просьбой продлить проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги".