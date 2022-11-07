Более 40 человек задали вопросы на специальном портале по проекту бюджета Нижегородской области на 2023 год Экономика

НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде прошли публичные слушания по бюджету Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вопросы к проекту главного финансового документа области заранее оставили более 40 нижегородцев.

В ходе слушаний министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима ответила на часть поступивших вопросов.

Всего участниками мероприятия стали порядка 8 тыс. человек. Слушания прошли в режиме онлайн-трансляции на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области".

Нижегородцам показали основные статьи расходов бюджета, в том числе по проектам, которые реализуются при непосредственном участии граждан. К таким, в частности, относится проект "Вам решать!", на который в 2023 году планируется направить 1,2 млрд рублей.

Доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 240,6 млрд рублей, расходы – 257,4 млрд рублей.

"Дефицит бюджета – вынужденная мера, необходимая для исполнения всех социальных обязательств. На профицит мы планируем выйти в 2025 году", - отметила Ольга Сулима.

Напомним, что расходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 63% от запланированного.