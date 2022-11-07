Расходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 63% от запланированного Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике обсудили исполнение бюджета города по итогам 10 месяцев текущего года.

Согласно информации, по данным на 1 ноября доходы города исполнены в размере более 50 млрд рублей, что составляет 72% к годовому плану. Это число на 60% больше показателей 2021 года.

Собственные доходы составляют более 16,3 млрд рублей - 77% от годового плана и на 12% больше доходов 2021 года.

План на налоговым доходам исполнен на 75%. Основная сумма неисполнения приходится на имущественные налоги физических лиц, срок уплаты которых истекает 1 декабря. На 1 ноября бюджет города получил более 1,5 млрд рублей имущественного налога (57% от плана). Налог на доходы физических лиц исполнен в размере более 7,8 млрд рублей (75% плана), что на 1 млрд 79 млн рублей больше 2021 года.

План по неналоговым доходам исполнен на 82% за счет дополнительного поступления доходов от развития застроенных территорий в сумме 40 млн руб. Также на 49 млн руб. перевыполнены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила более 37,7 млрд рублей (70% от плана), что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы бюджета исполнены в сумме более 45,6 млрд рублей, что составляет 63% от запланированных. За счет собственных доходов города профинансированы расходы в сумме более 16,8 млрд рублей, что на 2 млрд больше прошлого года.

На финансирование социальной сферы было направлено более 22,1 млрд рублей что составляет 48% от всех расходов бюджета. На развитие транспорта - более 7,3 млрд рублей, на ЖКХ – более 6,2 млрд рублей, на содержание и ремонт дорог - почти 3,9 млрд рублей.

В ходе заседания депутаты запросили подробную информацию по остаткам неизрасходованных средств в сумме 19 млрд рублей и график выполнения платежей по расходным обязательствам до конца года.

Также комиссия рассмотрела корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2022 и 2023 годы.

Так, в текущем году планируется увеличение доходов и расходов за счет межбюджетных трансфертов на 23,3 млн руб.

23,8 млн рублей будет направлено на строительство детсада на улице Молитовская, 99,7 млн рублей - на строительство жилового дома на улице Героя Васильева, 31.

Кроме того, ассигнования в сумме 99,7 млн рублей, предоставленные на строительство второго вентиляционного узла на станции метро "Стрелка", планируется перенести на следующий год в связи с продлением срока работ.

После внесения изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода составят более 69,7 млрд рублей, расходы - более 72,4 млрд рублей, дефицит - более 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 49 млрд рублей.

Также депутаты нижегородского Заксобрания на совместном заседании комитетов обсудили проект областного бюджета на 2023 год.