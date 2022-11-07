ПИМУ вошёл в единый реестр ЕАЭС по проведению клинических испытаний Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой облправительства

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Приволжский исследовательский медицинский университет первым в ПФО получил аккредитацию на проведение клинических испытаний медизделий по стандарту Евразийской экономической комиссии.

Это означает, что российские разработки, претендующие на рынок ЕАЭС, смогут пройти клинические и клинико-лабораторные испытания (в т.ч. лабораторной диагностики in vitro) на базе Университетской клиники. Кроме того, медицинские разработки стран Евразийского экономического союза также будут проходить апробацию в ПИМУ. Об этом сообщил ректор вуза Николай Карякин в соцсетях.

В частности, производители медтоваров и тест-систем, получившие заключение об эффективности и безопасности на базе ПИМУ, смогут тиражировать свой продукт в в странах ЕАЭС - России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Стоит упомянуть, что в единый реестр ЕАЭС включены всего 37 российских медорганизаций.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил коллектив ПИМУ с таким достижением. Он отметил, что благодаря этому удастся увеличить ассортимент медицинских изделий на территории региона, а также быстрее выводить нижегородские разработки на пространстве ЕАЭС.

"Вижу, что медицина становится одним из важнейших инструментов расширения международных связей региона. Практически во всех международных контактах участвуют представители здравоохранения", - добавил глава региона.

Николай Карякин также подчеркнул, что ПИМУ имеет большой опыт взаимодействия с международными партнёрами.

"Евразийская интеграция позволит пойти дальше обмена навыками и компетенциями. Это возможность не только расширить экспорт российских медицинских изделий, но и разнообразить отечественный рынок качественными разработками", - сказал ректор медуниверситета.

Ранее сообщалось, что ПИМУ подписал соглашение о сотрудничестве с сирийским Университетом Тишрин.

Напомним, в прошлом году ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.