Эксперт рассказал о нюансах введения единой школьной формы в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр просвещения России Сергей Кравцов высказался в поддержку введения единой школьной формы. О нюансах реализации этой идеи в интервью телеканалу "360" рассказал главный редактор "Учительской газеты", член Общественного совета при министерстве просвещения России Арслан Хасавов.

Он отметил, что введение единой школьной формы в России обсуждается уже несколько лет, но у каждой школы собственный взгляд на этот вопрос.

Так, в 2009 году экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поддержал введение в регионе единой формы.

Во всех нижегородских школах и классах форма была введена в 2013 году. Ее образцы утверждаются советом школы по согласованию с родителями.

Арслан Хасавов подчеркнул, что единая форма должна быть доступной для всех семей, а в идеальном мире она вообще должна быть бесплатной.

Также эксперт отметил важность конкуренции. По его мнению, существование монополиста в сфере производства школьной формы неизбежно приведет к падению ее качества.

Кроме того, Арслан Хасанов считает, что при принятии законопроекта о единой форме могут быть сделаны послабления. Например, введение свободного стиля одежды в пятницу или субботу.

Подводя итоги, Арслан Хасавов считает, что введение школьной формы может положительно сказаться на учениках.

"Классический стиль одежды приучает к более серьезному отношению к делу и повышает уровень самопрезентации. Это работает даже на взрослых людях. Когда мы надеваем деловой костюм, сразу появляется чувство уверенности и ответственности", — сказал он.