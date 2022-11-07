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Общество

Дополнительная спецтехника выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона

17 ноября 2022 18:36  [192] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительная спецтехника выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, прогнозируется, что снежный циклон, уже накрывший Москву, может в ближайшее время прийти в Нижегородскую область. В связи с этим на обработку и очистку дорог в столице Приволжья выведено 87 единиц техники и около 600 рабочих.

Так, в Автозаводском районе тротуары и дороги чистят на проспектах Ленина, Ильича, Молодежном, Кирова, Южном шоссе, улицах Веденяпина, Аркадия Гайдара, Ореховской, Рельсовой, Краснодонцев, Дьяконова, Львовской и других.

В Приокском районе ночью противогололедными материалами обработали пр.Гагарина, развязку улиц Ларина, Сахарова, Анкудиновское шоссе и Мызинский мост. 

В Сормовском районе идет обработка дорог на улицах Васенко, Культуры, Дубравной, Верхоянской, Исполкома, Коммуны, Свободы, пр. 70 лет Октября и других. 

В Канавинском районе идет работа на улицах Октябрьской революции, Есенина и Акимова, а также на проспекте Ленина.

В Ленинском районе от гололеда были обработаны улицы Глеба Успенского, Лейтенанта Шмидта, Академика Баха, Каховская, второстепенная дорога проспекта Ленина и другие. Работы будут продолжены и ночью.

В Советском районе от снега очищают проспект Гагарина, площадь Лядова, Окский Съезд, а также улицы Пушкина, Юбилейную, Ивлиева, Васюнина, Надежды Сусловой. 

В Московском районе идет просыпка почти 60 дорог категории В, внутриквартальных проездов и основных магистралей: Сормовское и Московское шоссе, ул. Куйбышева, пр.Героев, Бурнаковский проезд, виадук на ул.Рябцева.

В Нижегородском районе реагентами обрабатываются лестничные сходы и тротуары на общественных пространствах.

Ранее сообщалось, что дорожники Нижегородской области также переходят на усиленный режим работы в связи с грядущим ухудшением погоды.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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