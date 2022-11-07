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Общество

Отраслевая рабочая группа по цифровизации городского хозяйства создана в Нижнем Новгороде по инициативе "Нижегородского водоканала"

17 ноября 2022 18:50  [162] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Отраслевая рабочая группа по направлению "Городское хозяйство" создана в Нижнем Новгороде по инициативе АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго" и других участников городского Центра цифровой трансформации. В её состав войдут представители госсектора, бизнеса, ведущих вузов, IT-компаний, а также ряд отраслевых экспертов Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе компании, в задачи рабочей группы войдёт экспертиза единых образовательных программ профильных для сферы ЖКХ ссузов и вузов, программ допобразования для сотрудников ресурсоснабжающих организаций, а также разрабатываемых IТ-решений для предприятий отрасли.

Как отметил директор департамента информтехнологий АО "Нижегородский водоканал", руководитель ЦЦТ городского хозяйства Нижнего Новгорода Александр Ермольчев, проект задуман как региональный аналог федерального проекта по цифровизации коммунального хозяйства.

"В наших планах - переподготовка кадров предприятий городского хозяйства: повышение компетенций работников в области цифровой грамотности и информационных технологий, а также разработка совместно с IТ-компаниями региона цифровых решений, которые могут быть применены на предприятиях коммунального хозяйства региона и области. Впереди много работы, поэтому мы надеемся на поддержку наших коллег из коммунального сектора и IT-компаний", - рассказал специалист.

Согласно информации, своё согласие на участие в отраслевой рабочей группе уже подтвердили глава регионального Минобра Ольга Петрова, министр информтехнологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов, ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев. Возглавит рабочую группу зампред правительства Нижегородской области Вясеслав Горев.

СПРАВКА:

Центр цифровой трансформации Нижнего Новгорода создан в апреле 2022 года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго", ННГАСУ, министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области, региональными Минобром и министерством ИТ и связи, а также администрацией Нижнего Новгорода. Основными задачами центра являются: разработка цифровых продуктов для предприятий коммунального городского хозяйства региона и их внедрение в ежедневную хозяйственную деятельность данных предприятий.

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Теги:
Водоканал Городское хозяйство Технологии
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