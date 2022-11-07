Безбарьерная среда создана в 97 школах и детсадах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Безбарьерная среда создана в 97 школах и детсадах Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по социальной политике.

Согласно информации, сейчас безбарьерная среда создана в 97 образовательных учреждениях. В 2023 году всем необходимым оборудованием планируется оборудовать еще две школы и 6 детских садов.

Как рассказал директор департамента образования Владимир Радченко, всего в детсадах Нижнего Новгорода действует 2882 группы различной направленности, из них 177 групп компенсирующей направленности, 53 комбинирующей и еще 17 коллективов оздоровительной направленности.

Также в дошкольных учреждениях создана специальная коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ, которая обеспечивает все необходимые условия для получения образования, коррекции нарушений развития, социальной адаптации и создания условий по уходу и присмотру за детьми.

В сентябре текущего года 38 групп в детских садах перепрофилировали для реализации адаптированных программ. Кроме этого, было открыто 9 групп для детей с аутическим спектром и одна группа для детей с аллергическими заболеваниями.

Всего в учебном году 2022-2023 гг. обучаются 392 ребенка с особенностями здоровья, в том числе 366 детей-инвалидов. Классы для детей с ОВЗ действуют в 30 школах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что проектирование семи детских садов на 2917 мест ведется в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА: Безбарьерная среда – это совокупность объектов социальной инфраструктуры, оборудованная таким образом, что инвалиды могут свободно перемещаться, осуществлять доступ в любые объекты и передвижение внутри них самостоятельно или с минимальной посторонней помощью.