Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации Спорт

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Паралимпийский комитет России временно исключен из Международного комитета. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МПК.

Согласно информации, в голосовании по этому решению приняли участие 119 делегатов, из них 16 воздержались, 39 проголосовали против и 64 человек поддержали отстранение.

В сообщении Международного паралимпийского комитета говорится, что членство российского комитета приостановлено "из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК".

Таким образом, Паралимпийский комитет России теряет все права, кроме права на апелляцию.