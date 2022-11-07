Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

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Паралимпийский комитет России временно исключен из Международного комитета. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МПК.
Согласно информации, в голосовании по этому решению приняли участие 119 делегатов, из них 16 воздержались, 39 проголосовали против и 64 человек поддержали отстранение.
В сообщении Международного паралимпийского комитета говорится, что членство российского комитета приостановлено "из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК".
Таким образом, Паралимпийский комитет России теряет все права, кроме права на апелляцию.
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