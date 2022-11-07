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Политика

Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека

17 ноября 2022 19:42  [139] Политика

Фото: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин 17 ноября подписал указ об изменении состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщает телеканал "360", из состава СПЧ были выведены 10 членов, включая журналистов Ивана Засурского, Екатерину Винокурову и Николая Сванидзе, федерального судью в почётной отставке Галину Осокину, психолога Александра Асмолова, правозащитников Андрея Бабушкина, Наталью Евдокимову и Игоря Каляпина, главу Союза семей военнослужащих Марию Большакову, директора центра "Сова" (организация признана инагентом в РФ) Александра Верховского.

Согласно документу, в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека вошли:
- глава регионального исполкома ООД "Народный фронт" в Подмосковье Юрий Белехов,
- сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов,
- президент общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева,
- председатель правления Союза писателей России Николай Иванов,
- спецкорр ИД "Комсомольская правда" Александр Коц,
- председатель Общественной палаты Сахалинской области Юрий Иконников,
- ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников,
- профессор ФГБОУ ВО "РГПУ им. Герцена" Сергей Рукшин,
- Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Смородина,
- член Президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина.

Как прокомментировал данные изменения прессек президента Дмитрий Песков, они связаны с "новыми обстоятельствами".

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения... [Они] могут лучшим образом представлять гражданское общество. Что является наиболее правильным отражением гражданского общества", - цитирует слова Пескова РБК

Напомним, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создан в 2004 году. Он является консультативным органом, образованным в целях оказания содействия главе государства по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, информирования президента о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества в РФ, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

В состав Совета входят общественные и политические деятели, представители СМИ, руководители фондов и некоммерческих организаций, региональные уполномоченные по правам человека, по правам ребёнка и по правам предпринимателей, журналисты, правозащитники и т. д. На ноябрь 2022 года в Совете значится 51 человек.

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Теги:
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