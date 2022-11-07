Сергей Кириенко выступил на форуме молодых госслужащих "Госстарт" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Юлия Горшкова ИА Время Н

НИА "Нижний Новгород"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на форуме молодых госслужащих "Госстарт" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Росмолодежи.

Участники мероприятия работали над идеями по таким направлениям как "Имидж госслужащего", "Развитие и карьера", "Сообщество".

По словам Сергея Кириенко, важной задачей сегодняшнего дня является возможность для молодого госслужащего реализовать себя в работе.

"Борьба, которая нас сейчас связывает, — это борьба не за прошлое, а за настоящее и будущее, борьба за новые поколения. И ключ к этому — подрастающая молодежь. У нас огромное количество программ, построенных именно по принципу соавторства, сопричастности, совместной деятельности. Здесь никогда ничего не навязывают, а выстраивают пространство возможностей. Сегодня, наверное, высшую форму служения государству демонстрируют ребята, которые пошли защищать Родину в специальной военной операции. Они герои. Те, кто сегодня работают на заводах, обеспечивают потребности российской армии, подают такой же пример служения, совершают подвиг", - рассказал первый замруководителя администрации президента РФ.

Губернатор Глеб Никитин отметил важность форума "Госстарт". По словам главы региона, Нижегородская область тесно работает с президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Форум "Госстарт" очень точно выражает наше стремление к трансформации облика и сути государственной службы. У нас действует Корпоративный университет правительства Нижегородской области, работает программа "Команда правительства", проводится много локальных проектов, призванных сплотить управленческие команды, в том числе в муниципалитетах. На нынешний форум приехали около 500 участников из 42 регионов страны, цель которых — сформировать принципы программы "Госстарт". Главное для нас — чтобы человек хотел развиваться, двигаться вперед и приносить пользу", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что двенадцать студентов из Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена".