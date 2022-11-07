Двенадцать студентов из Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена" Общество

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова поздравила 12 нижегородских студентов ссузов, которые стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Финал мероприятия, организованного Росмолодежью, прошел в Нижнем Новгороде с 14 по 17 ноября.

Восемь победителей получили денежный приз в сумме 1 млн рублей, еще четверо - по 200 тыс. рублей.

Как отметила глава нижегородского минобра, многие из ребят не ожидали своей победы. По словам Ольги Петровой, участие в "Большой перемене" позволяет дополнить фундаментальные знания из колледжей новыми компетенциями.

"Мне бы хотелось потратить выигрыш, в первую очередь, на ноутбук, потому что я работаю не только дома. Очень хочется побывать на образовательных форумах, чтобы получить новые знания и навыки", – поделилась одна из победительниц - студентка Дзержинского педагогического колледжа София Артамонова.

Напомним, что национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.