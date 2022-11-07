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Общество

Двенадцать студентов из Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена"

18 ноября 2022 09:06  [161] Общество
Фото: организаторы мероприятия

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород"

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова поздравила 12 нижегородских студентов ссузов, которые стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Финал мероприятия, организованного Росмолодежью, прошел в Нижнем Новгороде с 14 по 17 ноября.

Восемь победителей получили денежный приз в сумме 1 млн рублей, еще четверо - по 200 тыс. рублей.

Как отметила глава нижегородского минобра, многие из ребят не ожидали своей победы. По словам Ольги Петровой, участие в "Большой перемене" позволяет дополнить фундаментальные знания из колледжей новыми компетенциями.

"Мне бы хотелось потратить выигрыш, в первую очередь, на ноутбук, потому что я работаю не только дома. Очень хочется побывать на образовательных форумах, чтобы получить новые знания и навыки", – поделилась одна из победительниц - студентка Дзержинского педагогического колледжа София Артамонова.

Напомним, что национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

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Теги:
Образование
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