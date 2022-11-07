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Политика

Евгений Люлин: "Форум "Госстарт" решает целый комплекс важнейших задач"

18 ноября 2022 09:32  [118] Политика
Фото: Юлия Горшкова ИА Время Н

Фото: Юлия Горшкова ИА Время Н

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что форум "Госстарт", который прошел в Нижнем Новгороде, позволяет решать сразу несколько важных задач.

Как подчеркнул спикер ЗСНО, нужно не только привлечь талантливую молодежь на госслужбу, но и обеспечить условия для ее развития. 

"Неправильно, когда специалист много лет занимается одним и тем же. Необходимо постоянно анализировать его компетенции, стимулировать его инициативу и профессиональный рост. В Законодательном Собрании Нижегородской области уделяется этому особое внимание. В рамках мероприятий форума происходит обмен опытом, перенимаются лучшие практики, молодые служащие объединяются в сообщество. Это важно. Итогами форума должны стать общие подходы к решению большинства вопросов молодежи на госслужбе", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Молодежь
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