Евгений Люлин: "Форум "Госстарт" решает целый комплекс важнейших задач" Политика

Фото: Юлия Горшкова ИА Время Н

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что форум "Госстарт", который прошел в Нижнем Новгороде, позволяет решать сразу несколько важных задач.

Как подчеркнул спикер ЗСНО, нужно не только привлечь талантливую молодежь на госслужбу, но и обеспечить условия для ее развития.

"Неправильно, когда специалист много лет занимается одним и тем же. Необходимо постоянно анализировать его компетенции, стимулировать его инициативу и профессиональный рост. В Законодательном Собрании Нижегородской области уделяется этому особое внимание. В рамках мероприятий форума происходит обмен опытом, перенимаются лучшие практики, молодые служащие объединяются в сообщество. Это важно. Итогами форума должны стать общие подходы к решению большинства вопросов молодежи на госслужбе", - сказал Евгений Люлин.