Глеб Никитин: "Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по количеству финалистов "Большой перемены" Общество

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходил в Нижнем Новгороде.

Как подчеркнул глава региона, область уже во второй раз принимает лучших студентов ссузов со всей страны.

"Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу ребят, ставших финалистами конкурса, – 29 человек из 600 представителей 372 техникумов и колледжей со всей России. При этом 12 нижегородцев вошли в число победителей. Нам нужны квалифицированные специалисты, рабочие. Уверяю, что, закончив обучение, вы точно сможете найти себя. Конечно, для этого надо неустанно трудиться над своим профессиональным уровнем", - отметил Глеб Никитин.

По мнению губернатора, такие конкурсы, как "Большая перемена", позволяют участнику раскрыть себя.

"Считаю, что мы уже можем претендовать на постоянную прописку конкурса здесь. Более того, у нас накоплен значительный опыт, позволяющий сформировать креативный кластер для "Большой перемены": это и наши молодежные центры, и площадки современного искусства, и отдельные проекты в сфере культуры, такие, например, как "Школа креативных индустрий". Все это позволяет молодежи в полной мере проявить себя в рамках конкурсных программ "Большой перемены", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что двенадцать студентов из Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена".