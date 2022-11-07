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Общество

Средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза

18 ноября 2022 11:52  [141] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Средний объем незаконной заготовки леса в Нижегородской области сократился в 2,5 раза. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Согласно информации, сейчас средний объем незаконной лесозаготовки в регионе составляет 11 кубометров, тогда как ранее он составлял 28 кубометров.

Как рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, лес контролируется с помощью космомониторинга и приборов "Лесник". Также в 2022 году было проведено более 16 тысяч патрулирований лесов и свыше 900 авиапатрулирований.

Отмечается, что площадь лесов, охваченных космомониторингом, увеличилась с 1 млн до 2,5 млн га. С помощью него специалисты сравнивают данные с космических снимков с данными Единой государственной автоматизированной информационной системы ("ЛесЕГАИС"), в которой учитывается древесина и информация о сделках с ней.

Всего в 2022 году в Нижегородской области было зафиксировано 7 признаков нарушений и подтвержден один факт незаконной рубки объемом 96 кубометров. При этом в 2021 году было выявлено 6 фактов, а в 2020 году - 28.

Ранее сообщалось, что более 2 млн деревьев высадят в Нижегородской области до конца года.

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Теги:
Лесное хозяйство
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