Адресную помощь окажут 28 одаренным нижегородцам в рамках проекта "Дарим добро детям" Общество

Фото: НРО "Деловая Россия"

Адресную помощь окажут 28 одаренным нижегородцам благодаря благотворительному проекту "Дарим добро детям". Об этом сообщили НРО общественной организации "Деловая Россия".

Согласно информации, 23 ноября в 18:30 в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина пройдет традиционный проект "Дарим добро детям", в рамках которого известные нижегородские предприниматели и политики поставят спектакль, а выручка с продажи билетов будет направлена на помощь одаренным детям региона из многодетных или малообеспеченных семей.

В этом году будет показана комедия Пьера Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Каждого персонажа будет играть не один, а несколько актеров одновременно. Например, в роли графа Альмавивы зрители увидят руководителей ГК "Электроника" Александра и Сергея Кузнецовых и генерального директора ООО УК "Эко-Инвест" Вадима Агафонова, а судей сыграют уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и директор ООО "МК101" Максим Комаров. Всего в спектакле задействовано более 30 непрофессиональных актеров.

Как рассказал Павел Солодский, средства будут направлены на единовременные стипендии для 18 юных музыкантов, лауреатов XXIX фестиваля "Новые имена". В день спектакля на сцене театра получат музыкальные инструменты и другие подарки 9 одаренных детей. Также подарок будет вручен художнику из Кулебак.

Кроме того, в 2022 году в рамках проекта помощь окажут нижегородцам-военнослужащим в зоне СВО и их семьям.

Желающие присоединиться к благотворительной акции и посетить спектакль могут по телефону: 8(831) 430-08-06 или по электронной почте: deloros_nn@mail.ru.