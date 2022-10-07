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Общество

Известные предприниматели и политики Нижегородской области снова станут актерами в благотворительном спектакле

02 ноября 2022 09:10  [28] Общество

Известные предприниматели и политики Нижегородской области снова станут актерами в благотворительном спектакле. Об этом сообщили в общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Нижегородское региональное отделение "Деловой России" четвертый год подряд реализует проект "Дарим добро детям" для поддержки одаренных детей региона.

В этом году известным предпринимателям и политикам Нижегородской области предстоит перевоплотиться в героев одной из самых знаменитых пьес мировой драматургии "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.

Всего будет дано два представления: 20 ноября актеры выступят в Арзамасском театре драмы, 23 ноября – в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина.

В спектакле задействованы председатель нижегородского реготделения "Деловой России", Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, председатель правления ПАО "НБД-банк", председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов, руководители ГК "Электроника" Александр и Сергей Кузнецовы, генеральный директор сети ювелирных салонов "Сенат" Наталья Перфилова, вице-президент ВСК Ольга Каменская, генеральный директор ООО "Эко-инвест" Вадим Агафонов, гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина" Татьяна Лобова и другие.

Режиссер-постановщик спектакля –Олег Ринге (Тольятти).

Все вырученные от продажи билетов средства традиционно направляются на адресную поддержку одаренных детей региона. Так, в этом году НРО "Деловой России" выделит именные стипендии для 18 участников XXIX фестиваля "Новые имена", проводящегося под патронатом губернатора Нижегородской области.

Также после представления в Нижнем Новгороде на сцене оперного театра адресные подарки (музыкальные инструменты либо сертификаты на их приобретение) будут вручены учащимся детских художественных и музыкальных школ, победителям всероссийских и международных конкурсов. Список детей, остро нуждающихся в такой поддержке, сейчас готовит учебно-методический центр художественного образования Нижегородской области.

"В этом году мы также не смогли остаться в стороне от той темы, которая, безусловно, волнует всю страну. Мы приняли принципиальное решение, что сохраним суть проекта и окажем помощь одаренным детям в том объеме, как это было всегда, но также постараемся собрать больше средств, чтобы поддержать ряд благотворительных фондов (тех, кому мы доверяем и с которыми уже сотрудничали), кто занимается адресной поддержкой мобилизованных и находящихся в зоне СВО нижегородцев. Это фонд Олега Лавричева "БлагоДарите" и фонд Натальи Абиевой "Привет из дома-152", - рассказал председатель реготделения "Деловой России"Павел Солодкий.

Нижегородцы, желающие присоединиться к благотворительной акции и посетить спектакль, могут обращаться в НРО "Деловой России" по телефону 8(831) 430-08-06 либо по электронной почте:deloros_nn@mail.ru.

Справка

"Дарим добро детям" - благотворительный проект нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия", реализуемый при поддержке правительства Нижегородской области с 2019 года.
За счет проекта удалось приобрести музыкальные инструменты, художественные товары либо организовать поездку в школу "Новые имена" для более чем 30 одаренных детей из Нижнего Новгорода и области. Также в 2021 году была оказана адресная помощь 13 детским домам Нижегородской области. Для их воспитанников было приобретено туристическое и спортивное снаряжение, мини-типография для издания книг и журналов, музыкальные инструменты и многое другое.
В 2021 году проект был признан одним из лучших благотворительных проектов в рамках национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник".

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Теги:
Деловая Россия Спектакль
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