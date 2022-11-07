"Горводоканал" Сарова оштрафовали на 1,1 млн рублей в том числе за работу без лицензии Общество

Так выглядит иловая карта Фото: с сайта wikimapia.org

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Саровский "Горводоканал" привлекли к ответственности за работу без обязательной лицензии по одному из видов деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе плановой проверки предприятия, которая состоялась осенью 2021 года, было выявлено 13 нарушений природоохранных норм и требований. Основная претензия ведомства состояла в том, что водоканал проводит очистку стоков без специального разрешения.

Как рассказали в Росприроднадзоре, процедура очистки стоков проходит несколько этапов. Смесь сырого песка из первичных отстойников очистных сооружений и избыточного активного ила механически обезвоживаются и размещаются на иловых картах, где долгое время сохнут на открытом воздухе. В результате такой процедуры токсичность отходов снижается до V класса опасности (безопасные отходы, не наносящие ущерба природе).

Но данный вид деятельности требует наличия специального разрешения – лицензии, а у "Горводоканала" она отсутствует.

По результатам проверки на юридическое и ответственные должностные лица было наложено в общей сложности 18 штрафов на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Предприятие решило оспорить решения Росприроднадзора в суде. В частности, факт нарушения лицензионных требований предприятие пыталось опровергнуть трижды - в городском, областном, а затем и в кассационном судах. Но все они поддержали позицию природоохранного ведомства о привлечении предприятия к административной ответственности и принудительному устранению нарушений.

В Управлении Росприроднадзора также сообщили, что подобные нарушения лицензионных требований зафиксированы ещё на ряде водоканалов области. Ведомство называет такие факты недобросовестным отношением к экологическим нормам и попытками сэкономить на должном оформлении лицензионных требований.

Ранее сообщалось, что шесть очистных сооружений запустят в Нижегородской области до конца года. В настоящее время в завершается строительство очистных в посёлке Сокольское, в Ветлуге, Перевозе, Ваче, Ардатове и селе Елизарово. В 2023 году планируется запустить очистные сооружения в Сарове, Богородске и Семёнове.