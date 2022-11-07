Заключены контракты на ремонт 20 участков дорог Нижнего Новгорода в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заключены контракты на ремонт 20 участков дорог Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комисии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно информации, в следующем году в городе будет отремонтировано 17,3 тысяч кв. м дорог. На эти целы выделено 818 млн рублей.

Так, работы в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Сормовском районах будет проводить ООО "Автобелстрой". Сумма контракта составила 496,3 млн рублей.

В Нижегородском, Приокском и Советском районах дороги в порядок приведет ООО "Нижавтодорстрой". Стоимость контракта - более 320 млн рублей.

В 2022 году было заключено 5 контрактов на ремонт 21 участка дорог площадь 23 тысячи кв.м. Сейчас работы выполнены на 96%. Ремонт ведется на ул. Б.Панина, ул. Полтавской, ул. 50 лет Победы, ул. Генкиной и Похвалинскому съезду. Планируется, что эти объекты будут введены в эксплуатацию до конца месяца.

Планируется, что до конца текущего месяца они будут введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что дополнительная спецтехника выпущена на улицы Нижнего Новгорода из-за снежного циклона.