МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"
В Нижегородской области начинаются сильные снегопады.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 18 ноября, а также в ночь на 19 ноября. На дорогах по области ожидаются накаты, гололед.
В связи с этим возможны перебои в работе общественного транспорта, дорожных и коммунальных служб.
Не исключены массовые ДТП, аварии на коммуникациях. Также возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, крыш ветхих зданий.
В ведомстве порекомендовали нижегородцам ограничить использование личных автомобилей, а также быть внимательнее во время движения по городским улицам.
Ранее сообщалось, что дорожники Нижегородской области переходят на усиленный режим работы в связи с грядущим ухудшением погоды.
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