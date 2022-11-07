МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области начинаются сильные снегопады.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 18 ноября, а также в ночь на 19 ноября. На дорогах по области ожидаются накаты, гололед.

В связи с этим возможны перебои в работе общественного транспорта, дорожных и коммунальных служб.

Не исключены массовые ДТП, аварии на коммуникациях. Также возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, крыш ветхих зданий.



В ведомстве порекомендовали нижегородцам ограничить использование личных автомобилей, а также быть внимательнее во время движения по городским улицам.

Ранее сообщалось, что дорожники Нижегородской области переходят на усиленный режим работы в связи с грядущим ухудшением погоды.