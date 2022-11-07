Нижегородские компании смогут получить грант от 20 млн до 6 мрлд рублей на внедрение российских IT-решений Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские компании смогут получить грант от 20 млн до 6 мрлд рублей на внедрение российских IT-решений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс на получение поддержки организовал Российский фонда развития информационных технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика".

Подать заявку можно до 30 октября 2024 года.

Грант может получить любое российское юридическое лицо. При реализации проекта внебюджетное софинансирование должно составлять не менее 20% от расходов.

Также победили конкурсы должны реализовать свой проект в срок от 6 до 30 месяцев. Отбор грантополучателей пройдёт в несколько этапов.

Подать заявку можно на сайте конкурса. Проконсультироваться можно по телефону +7 (831) 414-05-52.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское ПО по льготной цене.