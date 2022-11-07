Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
18 ноября 2022 15:35  [185] Почти 40 проектов молодых нижегородцев получили грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям
18 ноября 2022 15:24  [301] Нижегородские компании смогут получить грант от 20 млн до 6 мрлд рублей на внедрение российских IT-решений
18 ноября 2022 15:02  [126] ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц
18 ноября 2022 14:26  [133] За два месяца клиенты банка "Открытие" создали более 7,5 тысяч финансовых "семей"
18 ноября 2022 12:29  [129] ВТБ запускает электронные чеки в банкоматах
18 ноября 2022 10:06  [189] "Открытие Авто": каждый четвертый автовладелец из ПФО готов сменить автомобиль ради более дешевых автозапчастей
17 ноября 2022 18:16  [249] Альфа-Банк запускает бизнес-недели для предпринимателей и предлагает 6 месяцев бесплатного обслуживания счета
17 ноября 2022 17:06  [260] Производство металлоконструкций и пожарных гидрантов за 380 млн рублей появится в Нижегородской области
17 ноября 2022 15:42  [185] Банк "Открытие": менее половины жителей Приволжья согласны с тем, что не в деньгах счастье
17 ноября 2022 14:36  [179] Банк "Открытие" продлит на год срок действия бизнес-карт
Бизнес

Нижегородские компании смогут получить грант от 20 млн до 6 мрлд рублей на внедрение российских IT-решений

18 ноября 2022 15:24  [301] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские компании смогут получить грант от 20 млн до 6 мрлд рублей на внедрение российских IT-решений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс на получение поддержки организовал Российский фонда развития информационных технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". 

Подать заявку можно до 30 октября 2024 года.

Грант может получить любое российское юридическое лицо. При реализации проекта внебюджетное софинансирование должно составлять не менее 20% от расходов. 

Также победили конкурсы должны реализовать свой проект в срок от 6 до 30 месяцев. Отбор грантополучателей пройдёт в несколько этапов. 

Подать заявку можно на сайте конкурса. Проконсультироваться можно по телефону +7 (831) 414-05-52.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское ПО по льготной цене.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Гранты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph