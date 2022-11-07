Нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское ПО по льготной цене

Фото:
Нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское программное обеспечение со скидкой 50%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, по данному показателю область вошла в топ-10 регионов России.
Предоставление льготных цен на программное обеспечение реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Представители малого и среднего бизнеса могут получить компенсацию 50% стоимости лицензии из федерального бюджета.
В Нижегородской области по льготной цене было куплено 9,7 тысячи лицензий, а российское ПО приобрели 4,3 тысячи нижегородских предпринимателей.
Самыми популярными приобретаемыми типами ПО стали: логистика, управление строительством, аналитика соцмедиа, управление персоналом, торговля, документооборот, клиентский сервис и CRM, системное администрирование, автоматизация техподдержки, управление производством и другие.
Со списком доступного ПО можно ознакомиться на сайте.
Ранее сообщалось, что нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников.
Также напомним, что нижегородские ИТ-компании представят 39 проектов на втором этапе конкурса по грантовой поддержке.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+