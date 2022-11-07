Нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское ПО по льготной цене Бизнес

Фото: с сайта unsplash.com

Нижегородские предприятия приобрели 4,3 тысячи лицензий на российское программное обеспечение со скидкой 50%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, по данному показателю область вошла в топ-10 регионов России.

Предоставление льготных цен на программное обеспечение реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Представители малого и среднего бизнеса могут получить компенсацию 50% стоимости лицензии из федерального бюджета.

В Нижегородской области по льготной цене было куплено 9,7 тысячи лицензий, а российское ПО приобрели 4,3 тысячи нижегородских предпринимателей.

Самыми популярными приобретаемыми типами ПО стали: логистика, управление строительством, аналитика соцмедиа, управление персоналом, торговля, документооборот, клиентский сервис и CRM, системное администрирование, автоматизация техподдержки, управление производством и другие.

Со списком доступного ПО можно ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании могут вернуть часть затрат за привлеченных в регион IT-сотрудников.

Также напомним, что нижегородские ИТ-компании представят 39 проектов на втором этапе конкурса по грантовой поддержке.