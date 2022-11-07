Почти 40 проектов молодых нижегородцев получили грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Действующий на базе нижегородского технопарка "Анкудиновка" Фонд содействия инновациям (ФСИ) предоставил грантовую поддержку для 41 проекта молодых нижегородцев.

Как сообщили в региональном Минпроме, общий объем поддержки составил 53 млн рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что проекты поддерживаются со стороны ФСИ на всех стадиях, от идеи до продвижения готового продукта.

"Уже сейчас сумма поддержки сопоставима с показателями за весь прошлый год, что еще раз доказывает высочайший потенциал разработок наших ученых и инженеров. Инновации играют особую роль, так как они являются залогом технологического суверенитета страны", - отметил Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что победители проектов являются различными инноваторами, каждый в своей области.

Так, среди победителей - модуль резонансной бесконтактной зарядки средней и высокой мощности, технология производства специализированного фитобиотика на основе биомассы хвойных и лиственных пород, проект образовательной платформы виртуальной реальности, технология адаптивного интерфейса, программа распознавания команд при помощи нейронных сетей и другие.

Ранее сообщалось, что нижегородские инновационные проекты получили 111 млн рублей грантовой поддержки.

