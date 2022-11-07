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Благоустройство Верхне-Волжской набережной завершено в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, до конца недели здесь будут установлены дорожные знаки и при подходящий погодных условиях нанесена разметка.
Подрядчик уложил тротуары из светлой плитки, а на смотровых площадках, возле памятников и исторических зданий подрядчик выложен рисунок черной и красной плиткой.
Также в будущем будут установлены лавочки, а весной пройдет капитальный ремонт ограждений и озеленение.
Ранее сообщалось, что четыре сквера в Нижнем Новгороде планируется сдать после благоустройства в ближайшее время.
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