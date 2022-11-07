Благоустройство Верхне-Волжской набережной завершено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство Верхне-Волжской набережной завершено в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, до конца недели здесь будут установлены дорожные знаки и при подходящий погодных условиях нанесена разметка.

Подрядчик уложил тротуары из светлой плитки, а на смотровых площадках, возле памятников и исторических зданий подрядчик выложен рисунок черной и красной плиткой.

Также в будущем будут установлены лавочки, а весной пройдет капитальный ремонт ограждений и озеленение.

Ранее сообщалось, что четыре сквера в Нижнем Новгороде планируется сдать после благоустройства в ближайшее время.