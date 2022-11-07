Четыре сквера в Нижнем Новгороде планируется сдать в ближайшее время Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Еще четыре сквера в Нижнем Новгороде планируется сдать в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Согласно информации, четыре объекта - ул. Дьяконова, Лыковая дамба, Алексеевская, 24, территория у стадиона "Радий" - находятся в высокой степени готовности. В ближайшее время ожидается поставка и монтаж последних малых архитектурных форм с последующей сдачей объектов.

Как уточнили в профильном департаменте мэрии, причиной задержки сроков исполнения договорных обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству общественных территорий является несвоевременная поставка малых архитектурных форм.

Таким образом, в настоящее время в Нижнем Новгороде работы по благоустройству по программе ФКГС завершены на 27 объектах из 31.

Ранее завершить благоустройство семи общественных пространств в Нижнем Новгороде планировалось до 1 ноября. Напомним также, что глава Приокского района ранее проверил благоустройство сквера у стадиона "Радий".