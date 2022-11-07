Уголовное дело заведено на жительницу Лукоянова из-за неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело заведено на жительницу Лукоянова из-за неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, безработная 37-летняя женщина на протяжении октября вела аморальный образ жизни, злоупотребяла алкоголем и не обращала внимания на свою 13-летнюю дочь, которая нуждалась в лекарствах от сахарного диабета.

Такой образ жизни обвиняемой привел к тому, что девочка была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Установлено, что данная семья состоит на учете в ПДН. На женщину в течение года неоднократно составлялись административные протоколы по факту неисполнения родительских обязанностей. Она уже 6 раз рассматривалась на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Женщина признала свою вину. Ей грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что прокуратура и СК проводят проверку по факту избиения преподавателем ученика в школе Дзержинска.