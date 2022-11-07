Прокуратура и СК проводят проверку по факту избиения преподавателем ученика в школе Дзержинска Происшествия

Фото: Ni Mash

Прокуратура и СУ СК по Нижегородской области проводят проверку по факту избиения преподавателем ученика в школе Дзержинска. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Согласно информации, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что учитель с силой толкнул мальчика, после чего тот упал на пол.

Затем, оскорбляя ученика и продолжая его толкать, учитель направил школьника к директору.

Следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям преподавателя.

Мать ребенка Дарья рассказала телеканалу "360", что ее сын физически не пострадал, но пережил моральную травму. Также она поделилась подробностями инцидента.

"Мальчишки дурачились, толкались, а сына толкнули на дверь. Потом учитель вылетел на него. И произошло то, что произошло", — рассказала женщина.

Дарья подчеркнула, что учитель не попытался извиниться перед родителями, утверждая на личной встрече в кабинете директора, что ни в чем не виноват. После этого преподаватель уволился по собственному желанию.

Мужчина не признает свою вину, за него извинился директор школы.

Мальчик продолжит обучение в этой школе, претензий к образованию нет. Семья пострадавшего требует только того, чтобы этот учитель не работал больше в образовательном учреждении.