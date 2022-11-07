Россияне выступили за новогоднее оформление городов и против покупки новых иллюминаций Общество

Большинство россиян хотели бы видеть новогоднее оформление улиц и торговых центров, но выступили категорически против покупки новых иллюминаций и украшений. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, ВЦИОМ провёл исследование на тему отношения россиян к новогодним праздничным мероприятиям на фоне специальной военной операции.

В частности, 70% жителей страны высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. Ещё больше - 85% респондентов - поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. А 89% хотят видеть ёлки на площадях и центральных улицах. Зато каждый второй выступил за отказ от салютов и фейерверков.

За покупку новых украшений высказались 14% респондентов, а 12% заявили, что власти должны полностью отказаться от праздничного оформления.

Подавляющее большинство россиян - 96% - считают, что просто необходимо сохранить детские праздники и новогодние ёлки, а также сохранить традицию поздравлений Дедом Морозом и Снегурочкой на дому (94%).

Также на фоне СВО россияне поддержали сборы и отправку открыток мобилизованным и поздравление раненых в госпиталях с участием Деда Мороза и Снегурочки (84% и 87% соответственно), установку в воинских частях елок, наряженных сделанными детьми игрушками (83%).

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что массовые гуляния, фейерверки и концерты в Новый год и Рождество проводиться не будут. При этом, запланированы традиционные ёлки для детей. Кроме того, в городе будут оборудованы катки. Нижегородцы также смогут посетить благотворительные мероприятия в театрах, досуговых центрах, парках и скверах. Кроме того, в городе вновь пройдёт благотворительный фестиваль "Горьковская ёлка".