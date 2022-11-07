Товары из IKEA будут продаваться на "Яндекс Маркете" Общество

Фото: Яндекс.Карты

Товары из IKEA будут продаваться на "Яндекс Маркете". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, на маркетплейсе будет продано 20 млн товаров, оставшихся на складах после ухода IKEA с российского рынка. Соглашение об этом компании подписали 16 ноября.

Как уточняет ТАСС, распродажа начнется до конца текущего года. Для покупки будут доступны самые различные товары - игрушки, мебель и аксессуары для дома и многое ддругое.

Напомним, IKEA объявила о приостановке работы своих магазинов в марте. Это решение прокомментировал даже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В июне IKEA объявила о полном уходе с российского рынка и распродаже части товаров, которая прошла в июле.