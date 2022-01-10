Глеб Никитин прокомментировал закрытие IKEA в Нижегородской области Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин прокомментировал закрытие IKEA в Нижегородской области. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, магазин IKEA "вынесли" перед закрытием - 3 марта.

"Жалко, к ней многие привыкли. Но обойдемся. Привычные бренды приостанавливают работу в России, в Нижегородской области. Но номенклатура в основном сохранится", - написал Глеб Никитин.

Также глава региона отметил, что это откроет нижегородскому бизнесу больше мест для торговли.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению. Также был создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере.