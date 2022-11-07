Молодые педагоги Нижнего Новгорода могут получить грант в 25 тысяч рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Молодые педагоги Нижнего Новгорода могут получить грант в 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, по инициативе мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева учрежден грант "Молодой педагог". После конкурсного отбора средства получат 40 педагогов.

Претендовать на получение гранта могут педагоги муниципальных детсадов, школ и колледжей не старше 30 лет, со стажем работы в муниципальных образовательных учреждениях от 2 до 5 лет включительно.

Документы на участие в конкурсе можно подать в рабочие дни с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Большая Покровская, дом 15, 4-й этаж, кабинет 422 с пометкой "Грант главы города Нижнего Новгорода "Молодой педагог".

Отбор пройдет в два этапа. На первом, который продлится до 5 декабря, будет определяться соответствие соискателя критериям участия и наличие документов, подтверждающих критерии отбора.

На втором этапе до 20 декабря будет определяться профессиональная компетентность соискателей.

Положение о конкурсе и сроки подачи документов на участие будут опубликованы позднее на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что учитель из Нижнего Новгорода стал лауреатом Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы.