Высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Лобачевского откроется в 2023-2024 учебном году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Лобачевского откроется в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, новое подразделение создано в рамках реализации стратпроекта "Креативная личность" программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Как подчеркнула ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова, Высшая школа искусств со временем должна стать федеральным исследовательским и образовательным центром, креативным кластером экспериментального искусства и культурных инноваций на стыке искусства, науки и технологий.

В ННГУ отмечают, что в новом подразделении подготовку будут проходить будущие арт-директоры, продюсеры, режиссеры, постановщики, креативные предприниматели и многие другие.

Уже определена тематика четырех отделений: дизайн и медиа, театр и новая классика, музеи и креативные кластеры, теория и история искусства.

В следующем учебном году для студентов будут доступны следующие программы магистратуры: "Менеджмент культуры и музеев", "Инновационный и дизайн-менеджмент", "Медиаарт и искусственный интеллект".

В дальнейшей планируется открыть программы бакалавриата, специалитета, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Ранее в ННГУ был создан Институт клинической медицины.

Также напомним, что Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде.