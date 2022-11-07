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Высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Лобачевского откроется в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно информации, новое подразделение создано в рамках реализации стратпроекта "Креативная личность" программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Как подчеркнула ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова, Высшая школа искусств со временем должна стать федеральным исследовательским и образовательным центром, креативным кластером экспериментального искусства и культурных инноваций на стыке искусства, науки и технологий.
В ННГУ отмечают, что в новом подразделении подготовку будут проходить будущие арт-директоры, продюсеры, режиссеры, постановщики, креативные предприниматели и многие другие.
Уже определена тематика четырех отделений: дизайн и медиа, театр и новая классика, музеи и креативные кластеры, теория и история искусства.
В следующем учебном году для студентов будут доступны следующие программы магистратуры: "Менеджмент культуры и музеев", "Инновационный и дизайн-менеджмент", "Медиаарт и искусственный интеллект".
В дальнейшей планируется открыть программы бакалавриата, специалитета, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Ранее в ННГУ был создан Институт клинической медицины.
Также напомним, что Школа креативных индустрий будет создана в Нижнем Новгороде.
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