Более 22 тыс. нижегородских школьников уже приняли участие во Всероссийской олимпиаде Безопасные дороги
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Более 22 тыс. нижегородских школьников уже приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно информации, онлайн-олимпиада рассчитана на учащихся 1-9 классов и продлится до 27 ноября 2022 года на платформе Учи.ру.
Олимпиада проводится при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для повышения осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности и уровня знаний правил дорожного движения.
Интерактивные задания позволяют определить, насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают правила дорожного движения, понимают ли, как вести себя в роли пешехода и пассажира, за рулем велосипеда, самоката или другого средства индивидуальной мобильности.
В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя, помогающие в проведении олимпиады, - благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете Учи.ру на следующий день после окончания олимпиады.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, после чего перейти на страницу олимпиады.
Олимпиада проводится третий год подряд. С ее помощью уровень дорожной грамотности повысили уже почти 5 млн школьников.
"Благодаря образовательным конкурсам, олимпиадам и, конечно, родительскому контролю количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по неосторожности несовершеннолетних, в Нижегородской области сокращается", - прокомментировала министр образования и науки региона Ольга Петрова.
Напомним, снижение риска гибели участников дорожного движения является одним из главных показателей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Национальный проект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+