Более 22 тыс. нижегородских школьников уже приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги" Общество

Более 22 тыс. нижегородских школьников уже приняли участие во Всероссийской олимпиаде Безопасные дороги

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 22 тыс. нижегородских школьников уже приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, онлайн-олимпиада рассчитана на учащихся 1-9 классов и продлится до 27 ноября 2022 года на платформе Учи.ру.

Олимпиада проводится при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для повышения осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности и уровня знаний правил дорожного движения.

Интерактивные задания позволяют определить, насколько хорошо ученики младшей и средней школы знают правила дорожного движения, понимают ли, как вести себя в роли пешехода и пассажира, за рулем велосипеда, самоката или другого средства индивидуальной мобильности.

В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя, помогающие в проведении олимпиады, - благодарственные письма. Награды появятся в личном кабинете Учи.ру на следующий день после окончания олимпиады.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, после чего перейти на страницу олимпиады.

Олимпиада проводится третий год подряд. С ее помощью уровень дорожной грамотности повысили уже почти 5 млн школьников.

"Благодаря образовательным конкурсам, олимпиадам и, конечно, родительскому контролю количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по неосторожности несовершеннолетних, в Нижегородской области сокращается", - прокомментировала министр образования и науки региона Ольга Петрова.

Напомним, снижение риска гибели участников дорожного движения является одним из главных показателей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Национальный проект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".